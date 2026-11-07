美国已批准向中国公司New Matrix出售英伟达H200人工智能芯片。根据《纽约时报》的消息，该公司的办公室为空置状态。The Verge报道称，该消息援引自《纽约时报》的调查。

关于New Matrix的信息

New Matrix被列入获准接收英伟达芯片的公司名单。与此同时，《纽约时报》记者称，他们几乎没有发现该公司实际运营的证据。他们将该公司的办公室描述为一个空荡荡的灰色房间，天花板上垂着电线，原本应安装灯具的位置空无一物。

据该媒体报道，New Matrix成立于17个月前。在该公司提供地址的建筑名录中，没有该公司的名称。工业园区房地产管理机构的员工也表示，他们没有这家公司的记录。

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关联与出口限制

《纽约时报》还报道称，New Matrix的所有者与一家中国私募投资公司有关联，美国政府于2024年将该公司列入黑名单。据该报报道，其他与因国家安全原因受到贸易限制的实体有关联的公司，也获得了采购芯片的批准。

在乔·拜登担任总统期间，英伟达向中国销售芯片受到限制。在英伟达同意向政府移交全部销售额的15%后，唐纳德·特朗普政府放宽了这些限制。该公司首席执行官黄仁勋还开展了积极的游说活动。

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