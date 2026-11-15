美国拟向协助处理疫苗副作用的医生付费——《卫报》

美国总统唐纳德·特朗普政府正在完成一项规则的制定，根据该规则，医生为接种后出现不良反应的患者提供诊断、治疗和咨询服务将获得报销。据《卫报》报道。

接受该报采访的专家认为，这项举措可能削弱公众对疫苗的信任，并就疫苗被宣称的风险建立证据基础。美国卫生与公众服务部驳斥了有关其负责人小罗伯特·F·肯尼迪寻求个人利益或试图拆解美国医疗保健体系的说法。

研究中心与补偿计划

肯尼迪还宣布，将在美国国立卫生研究院设立一个专门研究疫苗“伤害”的研究中心。此外，他曾试图修改疫苗伤害补偿计划（VICP）。

VICP于1986年设立，旨在加快对接种后出现不良反应者的补偿。该报称，该计划下超过一半的申请涉及与疫苗注射部位有关的索赔，而非疫苗本身。向VICP提出申请比赢得诉讼更容易：诉讼程序耗时更长，且需要更高的举证标准。

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关于可能存在利益冲突的说法

在2025年1月的任命听证会之前，肯尼迪申报了250万美元收入，这些收入来自将客户介绍至与疫苗有关的诉讼案件。听证会上，他没有承诺在结束政府工作后放弃此类案件的报酬。

加州大学旧金山分校法学教授多里特·赖斯表示，肯尼迪的一些行为可能为诉讼创造更有利的条件。贝勒医学院国家热带医学学院教授兼院长彼得·霍特兹称，肯尼迪正在削弱公众对免疫接种的信任，以利于健康产业的产品。

VAERS系统的作用

赖斯警告称，补偿医生向疫苗不良事件报告系统（VAERS）报告不良反应，可能会为不诚信的医疗服务提供者制造不当激励。霍特兹强调，VAERS与其他监测系统一道，有助于发现罕见不良事件的信号，包括首批COVID-19 mRNA疫苗接种后出现的心肌炎，但其目的并非确定疫苗接种与某一特定病症之间的因果关系。

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