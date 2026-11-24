美国和卡塔尔周一签署了一项关于关键矿产的框架协议。该文件旨在协调两国在实现这些原材料供应链多元化和强化方面的国家战略，据The National报道。

从开采到生产的合作

美国副国务卿雅各布·赫尔伯格表示，该协议以美国主导的Pax Silica倡议为基础。该倡议旨在保障与人工智能、半导体和稀土元素相关的供应链安全。

赫尔伯格表示，新的框架协议应加强从开采和加工到生产各阶段的供应链。该文件在第八届美卡战略对话期间签署，双方还确认了战略伙伴关系。

两国在联合声明中强调，双方共同关注全球能源供应的可及性和韧性，其中包括通过Golden Pass LNG项目。

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卡塔尔对原材料行业的投资

卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯以及其他海湾国家正在增加对关键矿产供应链的投资。卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局于2024年向注册于都柏林、投资关键矿产的TechMet公司投资了1.8亿美元。

根据卡塔尔投资局的数据，这笔资金原计划用于增加锂、镍、钴、稀土及其他关键矿产的产量。去年，该基金还向加拿大Ivanhoe Mines投资5亿美元，获得该公司4%的股份。该公司表示，计划将资金用于关键矿产的地质勘探、开发和开采。

其他海湾国家的参与

美国已与该地区其他伙伴达成协议。今年2月，华盛顿和阿联酋签署协议，以保护关键矿产和稀土元素开采及加工领域的供应链。美国国际开发金融公司和阿联酋主权基金ADQ去年还成立了规模为18亿美元的Orion Critical Mineral Consortium。

美国在总统唐纳德·特朗普去年访问沙特阿拉伯期间，与沙特阿拉伯签署了关于关键矿产的谅解备忘录。五角大楼还通过与MP Materials的合作，与沙特Maaden成立了一家合资企业，以在沙特发展稀土元素加工设施。

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