美国与土库曼斯坦讨论经里海出口天然气路线——OilPrice

美国和土库曼斯坦在阿什哈巴德举行的年度磋商期间，讨论了能源合作、跨里海互联互通的发展以及天然气出口路线多元化。据OilPrice报道，11月3日，美国国务院负责南亚和中亚事务的助理国务卿S. Paul Kapur会见了库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫，并与土库曼斯坦外交部长拉希德·梅列多夫举行了会谈。

美国大使馆表示，双边关系呈现积极发展势头，尤其是在商业联系、能源合作和地区物流方面。土库曼斯坦方面则将能源供应路线多元化战略列为磋商的主要议题之一。

跨里海路线

阿什哈巴德正在考虑向西方供应大量天然气的可能性。土库曼斯坦官员期待美国提供援助和投资，以实现天然气开采基础设施的现代化。美国官员希望土库曼斯坦承诺参与长期讨论的跨里海天然气管道。如果该项目建成，土库曼斯坦的参与被广泛认为是该项目具备经济可行性的必要条件。

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10月底，土耳其驻阿什哈巴德大使谢内尔·杰贝吉表示，土耳其和土库曼斯坦将恢复能源贸易，并研究经土耳其向欧洲供应土库曼天然气的新过境路线。与此同时，土库曼斯坦能源官员指出，为参与该管道项目，阿塞拜疆和土库曼斯坦必须解决里海海床上共同边界的问题。

通往南亚的天然气管道和运输

土库曼斯坦还在推进TAPI天然气管道项目，计划经阿富汗向巴基斯坦和印度输送天然气。土库曼斯坦官员表示，从土库曼斯坦边境到阿富汗城市赫拉特的路段计划于2026年底前完工。

磋商的另一项议题是土库曼斯坦在中间走廊中的作用。该国希望购置新机车、升级铁路基础设施、推进海关手续数字化，并扩大其在里海的商船队，包括油轮和集装箱船。由于里海水位下降，阿什哈巴德还计划增加疏浚能力。

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