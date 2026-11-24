美国可能因国家补贴和产业支持而提高对包括中国在内数十个国家的关税，华盛顿认为这些做法损害了美国制造商。阿纳多卢通讯社援引《华尔街日报》报道称。

调查结果可能于本周公布

据《华尔街日报》消息人士称，美国贸易代表杰米森·格里尔最快可能于本周公布对中国、欧盟及另外14个国家产业补贴的调查结果。关税可能尤其影响日本、韩国、越南、印度以及欧盟27个成员国。

格里尔曾表示，国家补贴助长了过剩产能，并使外国公司能够向全球市场供应更便宜的商品。据该报消息人士透露，已经因国家安全考量被征收单独关税的钢铁和铝制品以及汽车，计划被排除在新的关税决定之外。

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预计中国将面临更高税率

最终税率尚未公布。据消息人士称，美国官员打算以美国总统唐纳德·特朗普在2025年设定的关税水平为参考。根据初步贸易安排，欧盟、日本和韩国的税率可能为15%或更低，而越南和印度的税率可能更高。

预计中国——特朗普上周曾访问中国——将面临高于许多其他经济体的关税。美国官员将此归因于大规模国家补贴，他们称这些补贴扭曲了市场。新关税还可能叠加在7月因强迫劳动而对60个经济体宣布的10%至12.5%关税之上。美国贸易代表办公室拒绝置评，白宫也未回应记者的询问。

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