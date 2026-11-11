美国向能源贸易商Vitol和Trafigura发放了销售委内瑞拉石油的特别许可证。据OilPrice援引路透社报道，1月5日，美国能源部长克里斯·赖特致电Vitol交易员约翰·阿迪森，询问该公司是否准备负责销售委内瑞拉石油。这发生在美国行动两天之后；据路透社称，该行动导致尼古拉斯·马杜罗被移除。

未经竞争性遴选发放的许可证

谈话数天后，Vitol和Trafigura获得了营销委内瑞拉石油的特别许可。美国政府没有进行竞争性遴选，解释称这是为了迅速支持委内瑞拉经济稳定的需要。

美国能源部表示，副总统J.D.万斯和赖特没有讨论委内瑞拉石油的销售。该部门还解释称，选择Vitol是因为该公司是全球最大的能源贸易商。Vitol和Trafigura表示，它们此前并不了解美国的行动。据该媒体报道，委内瑞拉自年初以来已出口超过2亿桶石油，而两家贸易商未披露与国有公司PDVSA交易的条款。

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阿迪森与万斯的关系

阿迪森是万斯早期的财务支持者之一：2022年，他向支持万斯竞选俄亥俄州联邦参议员的一个政治行动委员会捐赠了30万美元。2024年，阿迪森及其妻子向政治行动委员会捐赠了700万美元，其中500万美元捐给了“让美国再次伟大”。

一名美国官员告诉路透社，至少在1月那次通话的一年前，万斯曾向赖特为阿迪森担保。航班数据显示，12月27日，阿迪森和万斯的飞机都在蒙大拿州博兹曼机场。一名听过阿迪森讲述的人表示，万斯曾询问委内瑞拉石油最快能在多短时间内售出。与此同时，阿迪森和万斯办公室否认举行过这样的会面。

3月，阿迪森离开Vitol，目前领导赖特的能源政策咨询委员会。预计将代表民主党领导众议院监督委员会的众议员罗伯特·加西亚，1月曾向Vitol和Trafigura负责人询问获得许可证的具体情况。

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