美国工业和安全局（BIS）公布了新限制措施，旨在切断中国企业通过海外数据中心远程获取先进美国人工智能芯片的渠道。据《南华早报》报道，BIS表示，这项临时最终规则由美国财政部和国家安全委员会制定。

BIS关于规则起草者的声明

该机构在新闻稿中指出，该文件由“财政部撰写并根据其指示，以及根据国家安全委员会的指示”制定。该规则旨在堵塞此前允许中国开发者使用受美国出口规则限制的计算能力的渠道。

美国前商务部主管国际贸易的副部长克里斯托弗·帕迪利亚称，BIS与该文件保持距离是前所未有的。在他看来，这种情况可能表明美国在出口管制领域的跨部门协调出现失灵。该文件长达132页，发布在BIS网站上，以主管工业和安全事务的商务部副部长杰弗里·凯斯勒的名义发布。

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部门之间的分歧

这场争议成为商务部长霍华德·卢特尼克与财政部长斯科特·贝森特之间公开分歧的又一事件。此前，贝森特表示，财政部、五角大楼、国务院和美国贸易代表办公室数月来一直支持将Megaspeed列入美国限制名单“实体清单”。

Megaspeed是英伟达的客户，美方怀疑该公司将先进AI芯片转运至中国。美国总统唐纳德·特朗普表示，卢特尼克可能推迟了有关Megaspeed的决定，以避免与中国关系升级。帕迪利亚认为，公开分歧向企业、美国盟友和中国发出了模棱两可的信号。

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