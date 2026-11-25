美国宣布对欧盟及另外13个贸易伙伴实施新的特别关税。对于受措施影响的欧盟商品，税率最高为15%；对于中国商品，税率为20%。Tagesschau报道。

美国政府将这一决定解释为工业领域的结构性产能过剩。美国贸易代表办公室在结束一项针对涉嫌不公平贸易做法、历时八个月的调查后宣布征收关税。

新税率将影响哪些国家和地区

除欧盟和中国外，名单还包括瑞士、日本、韩国、孟加拉国、印度、印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚、新加坡、台湾、泰国和越南。每个贸易伙伴的具体税率将在《联邦公报》上公布，该刊物是美国政府的官方出版物。

据一名美国政府高级官员称，15%的最高税率也将适用于日本、韩国和台湾。马来西亚的最高税率已确定为19%。针对墨西哥和挪威的调查仍在进行，因此目前不会对其征收关税。

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华盛顿的指控与北京的立场

华盛顿称，贸易伙伴通过补贴支持与实际需求无关的生产，从而给美国贸易造成负担。对中国计划征收最高附加税，美国指责中国向全球市场过度供应廉价产品。

对中国商品征收的新增20%关税，将叠加在唐纳德·特朗普首个总统任期内实施的约25%关税之上。由于美国正在考虑在双边程序框架内降低关税，价值约300亿美元的部分中国进口商品将免征新费用。

中国外交部驳回了美国的指责，称该国高出口顺差源于其竞争优势。北京还表示，贸易战不符合任何一方的利益。

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