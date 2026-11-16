美国队在丹麦海宁举行的女子冰球世界锦标赛决赛中以6比2战胜加拿大队。美国队夺得第12个世界冠军，并成为首支在同一日历年赢得奥运会和世锦赛冠军的美国队，《卫报》报道。

决赛进程

加拿大队在第一节进行到11分03秒时率先得分：萨拉·菲利耶破门。她此前因伤缺席了本届赛事前两场比赛，但这已是她连续第五场取得进球。五分钟后，希拉里·奈特将比分扳平。

第二节进行到11分33秒时，凯莉·潘内克帮助美国队取得领先；距离休息还有2分09秒时，奈特利用多打少机会得分，比分变为3比1。第三节开始不久，潘内克将凯拉·巴恩斯的射门折射入网，第二次攻破加拿大队球门。莱西·伊登随后将比分扩大为5比1。

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伊登进球40秒后，菲利耶利用单刀机会破门，为加拿大队缩小差距。距离比赛结束3分27秒时，斯卡穆拉在奈特助攻下打入空网球，锁定最终比分。

赛事纪录

奈特以9个进球结束本届锦标赛，这是她在世锦赛上的个人纪录。泰勒·福克斯送出本届赛事第13次助攻，创下女子世锦赛纪录，超过了辛迪·柯利1990年创造的12次助攻纪录。

美国队以不败战绩完成本届赛事。在七场比赛中，美国队总共仅有5分14秒处于落后状态，且这段时间全部出现在对阵加拿大队的决赛第一节。

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