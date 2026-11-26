美国告知北约盟友，不会在此前设定的12月1日截止日期前提交其在欧洲军事存在的评估报告。两名北约外交官向Politico Europe表示，美国驻北约副大使斯科特·乌德柯克在比利时布鲁塞尔举行的北约大使会议上作出了这一表态。

评估报告不会在部长会议前提交

外交官称，华盛顿无法在定于下周举行的北约外长会议前提交欧洲军事存在评估报告。美方未公布宣布决定的新日期。

据该媒体消息人士称，延迟的原因之一是，美国仍在研究盟友提出的提供军事能力的建议。这些能力可能取代现有的美国部队和装备。美国驻北约代表团未回应Politico Europe的置评请求。

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评估将涵盖什么

美国国防部长皮特·赫格塞思于6月宣布进行这项评估。评估将涵盖美国驻欧部队人数、军事准入、基地使用权和飞越许可。

此次评估旨在审视美国在欧洲大陆的存在，背景是美国军事活动正重新转向其他地区，包括西半球和印太地区。上周，五角大楼副部长埃尔布里奇·科尔比表示，美国仍希望在12月1日前完成最终评估。

目前，约有8万名美国军人驻扎在欧洲，主要分布在德国、意大利和英国。近几个月来，科尔比和其他美国官员作为评估准备工作的一部分访问了罗马尼亚、波兰和德国。

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