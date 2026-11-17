美国商务部和司法部确认，正针对新加坡云计算公司Megaspeed展开刑事调查，原因是其涉嫌违反半导体出口管制。据阿纳多卢通讯社援引两部门联合声明报道。

调查于2024年启动

据美国当局称，美国商务部在发现与芯片可能被转运有关的可疑活动后，于2024年启动调查。2025年5月，该部门向英伟达索取销售数据。

2025年6月，英伟达将Megaspeed列入其不销售产品的公司内部名单。同月，美国工业与安全局官员与新加坡执法部门在新加坡进行了最终用途核查，并询问了该公司当时的高管爱丽丝·黄。

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案件移交司法部

随后，美国司法部在刑事调查中承担了主导角色。两部门在联合声明中表示，如发现刑事违法行为，将对Megaspeed采取法律规定的一切措施。

该声明也是在美国商务部长霍华德·卢特尼克因延迟将Megaspeed列入官方出口管制黑名单而受到批评的背景下发布的。美国部门表示，在唐纳德·特朗普政府期间，17名涉案人员在6起涉及价值数十亿美元半导体的案件中被起诉。据其称，与上一届政府相比，针对违反出口管制行为的罚款增加了18倍。

中国外交部发言人郭嘉昆批评美国的做法，称其滥用出口管制，并干涉中国与其他国家的贸易和技术合作。他表示，北京将采取必要措施，维护自身合法权益。

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