美国驻沙特阿拉伯代表处于11月14日向美国公民发布全国安全警告，原因是胡塞武装袭击的威胁加剧。美国人被敦促提高警惕，因为战事可能迅速蔓延，阿纳多卢通讯社报道。

针对乘客的警示

该代表处表示，胡塞武装针对该王国民用机场及其他关键基础设施的袭击，已造成平民伤亡和航空交通严重中断。建议决定使用沙特阿拉伯机场的人士保持最高程度的谨慎，并直接向航空公司和机场确认航班状态。

利雅得的哈立德国王国际机场于10月23日部分恢复运营：该机场服务国内航班及部分沙特航空公司的国际航班。通常以利雅得为基地的有限数量航班正从卡西姆的纳伊夫·本·阿卜杜勒阿齐兹王子机场运营。吉达和达曼的机场仍然开放，但当地出现航班延误和取消的情况。

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对美国政府雇员的限制

10月23日，美国国务院下令不执行紧急职能的美国政府雇员以及工作人员家属离开沙特阿拉伯。在该王国工作的美国政府雇员使用沙特机场需要获得使团团长的特别许可。他们还被禁止前往距离也门边境20英里以内的地区。

所有陆路边境口岸，包括通往巴林的法赫德国王大桥，继续开放。该代表处还建议美国人关注沙特民防部门发布的紧急通知。该联盟报告称，多次拦截了射向该王国的导弹和无人机。

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