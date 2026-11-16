美国商务部于11月16日最终确定了一项规则，旨在防止通过第三国数据中心的远程计算规避对获取敏感美国人工智能技术的限制。The National报道称。

额外许可

该规则由隶属美国商务部的美国工业和安全局宣布。该机构表示，新要求旨在防止通过与其他国家数据中心达成远程计算安排，规避现行针对获取美国敏感技术的限制。

该局将对向印度尼西亚、马来西亚、新加坡、巴西和泰国出口人工智能技术实施额外许可要求。美国当局认为，这些国家存在技术被“不可接受地转移”的风险。

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围绕英伟达的背景

这一宣布是在英伟达首席执行官黄仁勋辞职数日后作出的。此前，他因支持放宽美国芯片出口规则而受到民主党人和共和党人的批评；这些规则旨在限制中国获取来自美国的人工智能技术。

美国财政部长斯科特·贝森特上周对CNBC表示，包括财政部在内的多个联邦机构希望将Megaspeed列入涉嫌向中国走私美国技术的实体名单。美国总统唐纳德·特朗普为商务部长霍华德·卢特尼克辩护，并表示美国目前与中国关系良好，而且他理解双方。

民主党参议员玛丽亚·坎特韦尔要求卢特尼克就商务部的不作为作出解释；该部门曾在2026年5月收到一份涉及Megaspeed的机密警告。与此同时，支持黄仁勋重返英伟达负责人职位的“Stand With Jensen”请愿已收集超过18万个签名。

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