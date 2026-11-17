美国总统唐纳德·特朗普政府向美国学院和大学的负责人及监督委员会发送了一封信，内容涉及9亿美元的外国赠礼和合同资金。联邦当局称，这些资金来自被法律认定为引发关切的国家。The Hill报道。

大学的外国资金

这封信于周二由美国教育部和国务院发出，收件人为数量未披露的高等教育机构校长及其管理机构成员。

联邦当局表示，2025年8月1日至2026年7月31日期间，美国大学接受了90亿美元的外国赠礼和合同资金。其中，9亿美元来自中国、朝鲜和俄罗斯等国家，美国法律将这些国家界定为引发关切的国家。

信中建议大学加强对与外国实体关系的监督，并更密切地关注国际合作。

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报告与研究安全

美国负责公共外交事务的副国务卿萨拉·罗杰斯表示，国际科研合作有助于推动知识发展和外交联系，但研究领域必须免受国家安全威胁。

大学已被要求报告超过25万美元的外国捐赠。信件作者呼吁各机构确保就外国资金和合同进行准确、及时的报告，并强调这对于保留未来获得联邦资金的资格十分重要。

教育部还呼吁国会通过两党共同提出的《DETERRENT法案》，该法案涉及教育机构报告外国赠礼的要求。

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