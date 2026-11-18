据OilPrice援引《华尔街日报》数据分析报道，自2026年2月底至8月，美国能源贸易商向古巴私营企业出售了约160万桶石油，价值2.3亿美元。

该刊物称，这些销售得以实现，是因为一项例外规定允许美国贸易公司向古巴私人买家供应燃料，但不得向政府机构供应。OilPrice称，美国总统唐纳德·特朗普的政府在年初封锁了古巴港口，并向该岛惯常的燃料供应国——墨西哥和委内瑞拉——施压。

贸易商利润率下降

OilPrice写道，此前，向古巴销售柴油和汽油的贸易商，包括来自佛罗里达州南部的贸易商，利润率可达50%。《华尔街日报》的数据显示，在竞争加剧后，利润率降至约20%。

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古巴对外贸易和投资部副部长卡洛斯·路易斯·门德斯在接受《华尔街日报》采访时称，美国成为该国最大的燃料供应国具有讽刺意味且不可接受。他还表示，美国当局试图使古巴依赖来自美国的燃料。

对石油产品的依赖

古巴的能源系统在很大程度上依赖石油产品。根据OilPrice援引的国际能源署数据，石油产品提供了超过80%的发电量，而石油占该国能源供应总量的84%。古巴每天生产约2.7万桶石油，而其日需求量约为10万桶。

除燃料外，古巴还增加了从美国采购太阳能设备。根据美国人口普查局的数据，2026年前七个月，美国太阳能电池和组件对该岛的出口额超过630万美元，比一年前增加1070%。与此同时，此类设备从中国的进口下降了83%，尽管据该刊物称，中国仍是古巴最大的太阳能电池板和组件供应国。

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