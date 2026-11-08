美国能源部延长了针对波多黎各电力系统的两项紧急命令。这些文件于2026年11月6日发布，11月8日生效，将持续至2027年2月5日。The Rio Times报道。

发电和电网运行

第一项命令，编号202-25-1F，允许国有能源公司Puerto Rico Electric Power Authority，即PREPA，以及其代表运营所列发电机组。其中包括美国联邦紧急事务管理局（FEMA）在圣胡安和帕洛塞科设施提供的临时发电机。该文件还根据环境要求，对这些机组的运行设定了限制。

第二项命令，编号202-25-2F，涉及输电线路。该命令规定进行植被和资产管理，以确保指定的输电网络设施保持可用。根据能源部的数据，截至10月22日，已清理2186英里的输电和配电线路上的植被。

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该部门还评估称，清理115千伏和230千伏的主要高压线路，可将不利事件数量减少80%以上，并避免176万次用户服务中断。

容量短缺

美国能源部表示，由于备用容量不稳定和大范围停电，该岛的电力系统正处于危机之中。该部门将这一情况归因于多年推迟的技术维护、系统所有者和运营商的破产，以及飓风和地震后的损害。

私营电网运营商LUMA Energy向波多黎各能源监管机构报告称，长期发电容量缺口达数百兆瓦。自上一次命令以来，该岛发生了为平衡负荷而进行的停电，至少5万名用户在此期间失去供电。第一项命令于2025年5月16日发布，此后每次延期均有效90天。

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