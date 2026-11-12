美国国家海洋渔业局（NOAA Fisheries）于11月9日公布了一项规则草案，拟取消太平洋岛屿遗产海洋国家纪念区部分区域对商业捕鱼的限制。该倡议涉及约翰斯顿环礁、威克岛和贾维斯岛周边水域，Mongabay报道。

哪些水域可能开放

根据该草案，可能允许在距这些岛屿50至200海里，即约93至185公里的范围内进行商业捕鱼。50海里以内的水域将继续禁止捕捞，以保护栖息地和动物物种。该提案涉及的水域总面积约为100万平方公里。

NOAA表示，新规则旨在支持美国渔业的长期可持续性，并符合唐纳德·特朗普政府此前关于增加太平洋捕鱼量的指令。同时，该机构指出，在纪念区开放捕捞可能仅会对渔业部门的运作和管理产生轻微的积极影响。

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环保人士的反对意见

该草案的公众讨论将持续至12月9日。环保活动人士批评了NOAA的评估，该评估认为，对文化资源和受保护物种的潜在损害将是轻微的。

太平洋岛屿遗产联盟的数据显示，纪念区内有约5000年历史的珊瑚礁系统，以及165座已知海山，它们是生物多样性热点。这里栖息着海鸟、鲨鱼、鳐鱼、鲸和海龟等动物，其中包括濒危物种。

2025年4月，NOAA Fisheries已经公布了一封信，呼吁允许在这片受保护水域的部分区域捕鱼。当时，由法律组织Earthjustice代理的环保组织赢得了一场阻止该进程的诉讼。Earthjustice律师戴维·亨金表示，该组织准备再次诉诸法院以保护该纪念区。

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