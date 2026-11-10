在瑞士日内瓦，美国未参加11月10日举行的会议。该会议原定审议唐纳德·特朗普担任总统期间美国人权状况。联合国人权理事会决定将此次审议推迟至1月。据Channel NewsAsia援引路透社报道。

美国代表团在会议上的座位空着。美国国务院一名发言人表示，参与该程序将意味着认可联合国人权理事会的工作。华盛顿称，该机构在其看来不遵守自身价值观，并宣扬反美言论。

美国第二次缺席该程序

华盛顿去年停止与总部设在日内瓦的联合国人权理事会互动，称该机构对以色列存在偏见。这是美国连续第二年缺席其在联合国普遍定期审议机制下的自身审议。在特朗普的第一个任期内，美国曾根据该程序提交报告。

普遍定期审议规定，联合国全部193个会员国每隔几年提交人权报告。其他国家对其进行审议并提出不具约束力的建议。

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堕胎和死刑问题

根据联合国文件，各国计划在讨论期间提出美国的堕胎和死刑问题。美国和国际非政府组织也向联合国提交了近200份材料，其中包括有关移民和种族歧视的内容。

由47个国家组成的联合国人权理事会没有直接批评美国的人权状况。与此同时，其任命的专家提出了有关移民遣返的问题。华盛顿表示，遣返是根据美国移民法实施的。

人权倡导者呼吁联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克即使在华盛顿不参与的情况下，也就美国局势举行简报会。与此同时，一名外交官指出，各国并不急于与美国发生对抗，并希望美国在两年后重返该程序。

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