美国举行了历史上首次海底区块租赁权拍卖，用于开发美属萨摩亚附近的关键矿产。两个联邦海底区块的最高出价合计为600万美元，据阿纳多卢通讯社报道。

竞拍涵盖两个区块，总面积约3150万英亩，即1270万公顷。这些区块位于帕果帕果以东241至386公里处。美国内政部表示，Wetstone US Ventures是唯一的竞标者，对每个区块报价300万美元。

法院裁决

尽管夏威夷联邦法官吉尔·奥塔克本周早些时候撤销了该项目的环境批准，这场拍卖仍然举行。据《卫报》报道，法院认定，当局未能适当评估相关工作可能对受美国《濒危物种法》保护物种造成的影响。

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裁决指出，美国国家海洋渔业局未曾尝试审议对这些物种的潜在后果。租赁权出售也引发太平洋岛屿居民和环保组织的反对。

各方立场

美国内政部称，这次拍卖是加强美国矿产安全、减少对由其他国家控制的供应链依赖的一步。内政部长道格·伯格姆表示，这是美国历史上首次在太平洋地区出售用于开发关键矿产的租赁权。

环境法律组织Earthjustice认为，在法院裁决后举行拍卖属于违法行为，并计划寻求撤销租赁协议。这些协议的初始期限为20年，但并不立即授予采矿许可。未来开展勘探、测试或商业开采还需要额外的环境审查和监管许可。

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