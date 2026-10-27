美国开始与缅甸军方当局谈判——德国之声

美国与缅甸军方当局进行了两轮谈判。该军方当局是在2021年政变后上台的。据德国之声报道，国务院代表迈克尔·万斯据报道自9月起在内比都会见缅甸官员，随后于本月早些时候在东京会面。

华盛顿希望讨论打击网络诈骗中心、争取被监禁的美国商人亚当·卡斯蒂略获释，并可能获得缅甸稀土资源的渠道。目前，中国控制着这些珍贵矿产的市场。

欧盟维持制裁

欧盟不承认缅甸军政府的合法性，并且在2025/2026年选举后没有改变立场。此次选举后，军方领导人敏昂莱成为总统。军方仍控制着该国的政治体系。

2021年2月政变后，欧盟暂停了对缅甸政府的直接财政援助，实施了针对性制裁，并大幅限制了与军方当局的外交接触。限制措施涉及105名个人和22个与军方有关联的实体；今年4月，这些措施又延长了12个月。

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与此同时，布鲁塞尔向境内流离失所者和罗兴亚难民提供人道主义援助，并支持公民社会组织。鉴于可能对服装业工人造成的影响，欧盟也没有取消缅甸的贸易优惠准入，这些工人中年轻女性占多数。去年双边货物贸易额约为40亿欧元。

与其他国家的接触

东南亚国家也越来越多地对孤立缅甸将领的政策提出质疑。多个国家已恢复直接外交接触。泰国外长西哈萨·普昂格吉奥上周欢迎华盛顿恢复与缅甸当局的对话。

政变后爆发的内战据估计已造成约10万人死亡。联合国数据显示，超过400万人沦为境内流离失所者，反叛组织控制或争夺该国大片地区的控制权。专家克里斯蒂娜·基隆斯卡指出，最重要的稀土金属开采区目前已不再由军方控制，而是由包括克钦独立组织在内的少数民族反叛武装控制。

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