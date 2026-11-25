美国将与墨西哥、哥斯达黎加和牙买加共同举办2031年国际足联女足世界杯。国际足联在一次特别大会上确认了这一决定，四国联合申办没有竞争对手。据《韩国先驱报》报道。

美国总统唐纳德·特朗普周二在社交媒体上写道，他为赛事将在美国举办的消息感到自豪。他感谢国际足联主席詹尼·因凡蒂诺及其团队为举办这项赛事所做的工作。

特朗普的声明

特朗普表示，没有任何国家比美国更适合举办历史上规模最大的女子体育赛事。他还相信，这项赛事将为国家带来惠及后代的经济利益，并展现美国例外论。

该媒体指出，这些言论被视为在定于明年3月举行的国际足联主席选举前对因凡蒂诺的支持。因凡蒂诺自2016年起领导该组织，并在没有对手的情况下连任。根据《韩国先驱报》的消息，在下一次选举中，他将首次面临来自法国足球联合会主席菲利普·迪亚洛和前日本足球协会主席小仓纯二的竞争。

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围绕国际足联主席的争议

因凡蒂诺与特朗普的密切关系多次在足球界引发争议。这位国际足联主席出席了特朗普于2025年1月举行的就职典礼，并与白宫合作筹备世界杯，包括讨论成立白宫赛事工作组。

2025年12月，因凡蒂诺向特朗普颁发了首届国际足联和平奖。在2026年北美世界杯期间，在美国国家队前锋弗拉林·巴洛贡被取消强制停赛一场的处罚后，他被指控存在政治偏袒。

该媒体还报道称，有关一项计划的文件遭泄露：该计划拟将国际足联赛事的商业权利移交给一家商业实体96年，并吸引200亿美元私人投资。根据这些文件，国际足联没有举行公开招标，最初与贾里德·库什纳的Affinity Partners进行谈判，随后选择由其弟弟约书亚·库什纳管理的Thrive Capital作为主要投资者。

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