据CBS News报道，11月10日，在瑞士日内瓦，美国将成为自联合国人权理事会约20年前成立以来，首个完全拒绝接受其定期人权状况审议的国家。

没有美国参与，审议将无法进行

联合国人权理事会定期评估全部193个联合国会员国的人权状况，通常每四至五年一次。该程序称为普遍定期审议：一国代表团阐述其立场，回答其他国家代表的问题，并接受建议。

联合国理事会表示，进行审议需要被评估国家的代表参与。如无该国代表团，程序无法继续。

美国去年已经错过了这一审议的预定日期。原定于2025年11月进行的程序被推迟至11月10日，希望美国当局改变立场，但这并未发生。

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国务院立场及人权倡导者的反应

唐纳德·特朗普总统的政府去年退出了联合国人权理事会。该政府指责该机构对美国和以色列存在偏见，并表示理事会不遵循其所倡导的价值观。

美国国务院发言人在接受美联社采访时表示，华盛顿不认为该机构具有权威性。他还指责理事会发表反美言论，并且未能谴责最严重的人权侵犯行为。

人权倡导者批评了美国的决定。美国公民自由联盟人权项目主任贾米尔·达克瓦尔表示，他及其盟友已敦促联合国人权事务负责人在明年初提交有关美国人权状况的最新信息。曾任理事会首任秘书的埃里克·蒂斯图内指出，美国的拒绝可能影响审议机制的权威性。

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