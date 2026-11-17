美国中央司令部11月7日宣布成立“铁门特遣队”（Task Force Iron Gate），该小组由约20名文职和军事专家组成，将驻扎在佛罗里达州坦帕市。据OilPrice报道，该小组将与其他美国机构协调工作，以阻止伊朗利用陆地边界和里海运输先进武器系统、军民两用物资和受制裁材料，并获取华盛顿认为非法的收入。

海上限制

美国中央司令部表示，新小组旨在加强对伊朗港口的海上限制。根据该司令部的评估，这些限制已阻止伊朗出口价值超过250亿美元的原油。

尽管受到西方制裁，伊朗仍在获得军用设备。该媒体援引路透社的一项调查称，2025年1月至2026年6月期间，该国进口了至少价值20亿美元的设备、炸药和重型卡车。货物通过船只经里海从俄罗斯——侵略国——运抵，通过公路从中亚运入，并由货运飞机从中国运来。

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接受该媒体采访的分析人士认为，“铁门特遣队”可以改善情报共享，并帮助识别参与伊朗采购的公司和中间人。同时，他们怀疑若没有地区国家的合作，这项倡议能否大幅限制运输。

里海和陆路路线

里海对美国而言是一个复杂的方向，因为伊朗、俄罗斯、阿塞拜疆、哈萨克斯坦和土库曼斯坦都拥有其海岸线。美国没有通往这片内陆海的直接领土通道。根据Lloyd's List Intelligence的数据，8月在里海悬挂俄罗斯和伊朗国旗的活跃船只数量同比增长21%。与此同时，这本身并不表明军事运输有所增加。

该路线还受到浅水、港口基础设施不足和铁路瓶颈的限制。Ynetnews援引伊拉克官员的话称，伊拉克没有同意美国提出的关闭与伊朗边境除两个以外所有过境点的请求。巴基斯坦于10月17日暂停了经两个关键口岸的商业贸易。同时，一名匿名巴基斯坦官员对RFE/RL表示，非正式贸易仍在继续，但编辑部无法独立核实这一说法。

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