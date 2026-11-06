美国在太平洋建立军事网络监测中心——《南华早报》

美国扩大了其在夏威夷的网络安全部署，并建立了一个区域中心，用于监测太平洋地区的军事通信网络。《南华早报》报道称，新措施旨在帮助发现威胁和通信中断。

作为“太平洋网络防御部队”倡议的一部分，相关人员从马里兰州调往夏威夷。美国印太司令部指挥、控制、通信、计算机系统和网络防御主管、准将迈克尔·史密斯表示，这将为该地区提供额外一层网络防御。被调动的专家人数未被披露。

监测电缆和中断

这些人员被分配至美国国防信息系统局（DISA）太平洋司令部。上个月，该单位还启用了一个区域军事通信监测中心。该中心将发现与海底电缆受损、电磁频谱干扰以及源自美国并影响太平洋行动的服务中断有关的问题。

DISA太平洋野战司令部负责人迈克尔·格拉德上校表示，去年的评估显示，美军未必已为地区需求做好充分准备。他说，借助这一新中心，司令部总部的人员数量将增加约20%。

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通信风险

大多数洲际互联网流量通过海底电缆传输。电缆受损可能扰乱通信，或迫使数据经由替代路线重新传输。电缆也可能成为敌对势力的目标，后者将试图截获信息。

中国战略风险研究所为美中经济与安全审查委员会开展的一项研究指出，全球大多数海底电缆损坏由事故或自然现象造成。与此同时，作者警告称，中国正在发展干扰此类基础设施运行的能力。他们认为，由于替代路线数量有限，美国本土、夏威夷和关岛之间的连接尤其脆弱。

华盛顿此前指责Volt Typhoon组织破坏关键基础设施网络，其中包括关岛的网络；美国称该组织与中国政府有关联。北京多次否认有关国家支持黑客活动的指控。美国的新举措未被直接与中国联系起来。

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