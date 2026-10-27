美国和数十个其他国家表示，苏丹的粮食安全状况急剧恶化，并呼吁武装冲突各方消除人道援助面临的一切障碍。它们在一份联合声明中还呼吁国际社会增加资金，并呼吁金融机构根据粮食安全形势调整现有项目。据《塞浦路斯邮报》报道。

对饥荒风险的警告

美国国务院发布的声明指出，苏丹正经历令人担忧的粮食安全恶化。声明作者强调，由于综合粮食安全阶段分类曾警告未来数月存在饥荒风险，必须采取紧急行动。

声明称，冲突各方对减轻苏丹民众的苦难负有主要责任。今年6月，联合国支持的饥饿监测系统报告称，该国510万人面临严重粮食短缺。2023年战争升级后，农民收割庄稼遇到困难，同时还遭受干旱之苦。

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呼吁确保援助路线

联合声明的作者呼吁允许人道行动通过所有路线开展——穿越前线和边境，其中包括确保通往达尔富尔的空中通道。他们还呼吁确保人道工作人员在全国各地的存在和保护，并避免袭击民用基础设施。

自2023年4月以来，苏丹军队一直与准军事组织快速支援部队作战，此前双方就计划向文官统治过渡框架内整合其部队的问题产生分歧。据报道，这场战争迫使超过1400万人离开家园，并伴随着一波波基于族裔的杀戮。

今年7月，联合国一项调查表示，快速支援部队战斗人员在一座他们去年围困并攻占的城市实施了大规模杀戮、强奸和强迫饥饿。该调查认定，这是构成种族灭绝的蓄意政策的一部分。华盛顿也曾指控快速支援部队实施种族灭绝，并指控军队犯下战争罪。双方此前均否认存在违法行为。

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