美国和日本同意在日本建立一座生产设施，共同制造先进的中程空对空导弹。日本防卫大臣小泉进次郎在菲律宾与五角大楼负责人皮特·赫格塞思会晤后作出上述表示，Channel NewsAsia报道。

在日本联合生产

会谈于10月28日在宿务市举行，正值东南亚国家及其来自亚洲和西方的伙伴的国防部门负责人年度会议期间。小泉进次郎表示，根据联合倡议“Operation Supercharge”生产的导弹，是F-35战斗机所必需的。

日本自卫队也使用美国制造的F-35战斗机。日本防卫大臣没有披露有关未来设施及协议具体条款的其他细节。

地区安全局势

小泉进次郎表示，在与赫格塞思会晤期间，双方都因地区局势日益复杂而感到危机。他们还同意加强美日同盟更快速、更有力地实施威慑和作出反应的能力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这位大臣补充说，双方确认了以法治为基础的自由开放国际秩序的重要性，该秩序反对以武力、胁迫或其他手段单方面改变现状的企图。同时，他指出，此次会谈并非针对任何特定国家。

美国对东盟国家的表态

赫格塞思还单独会见了东盟各国防长。他重申了美国总统唐纳德·特朗普政府遏制地区侵略的承诺，并表示华盛顿将捍卫自身利益，以及盟友和伙伴的利益。

美国此前表示，如菲律宾军队、舰船或飞机遭到武装袭击，包括在南海遭袭，美国有义务保卫菲律宾。中国声称对几乎整个海域拥有主权，菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾也对该海域提出主张。此外，北京与东京之间围绕东海岛屿的争端仍在持续，这些岛屿由日本控制。

关注我们在