哥伦比亚启动了联合军事演习“南方先锋2027”（Southern Vanguard 2027），约350名美国军人与超过400名哥伦比亚士兵参加。哥伦比亚陆军主办此次演习，美国陆军西半球司令部负责指挥，Defense News报道。

丛林训练

“南方先锋2027”是该形式的第41届年度演习。演习于周一开始，据美国陆军称，将持续至11月中旬。

开幕式后，参演人员将重点开展丛林行动和应对简易爆炸装置训练。该计划还包括指挥所训练、海上拦截、网络训练以及地面安全演练。

军方还计划开展从托莱迈达基地到波哥大骑兵学校的医疗后送训练。

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军事合作

哥伦比亚国民陆军兵力生成参谋长、准将埃迪尔贝托·科尔特斯在欢迎国际参演人员时表示，他们的到来表明各国共同致力于加强集体战备和合作。

2025年底，美国陆军在大规模部队重组框架内成立了西半球司令部。该媒体指出，这与五角大楼优先事项的变化有关：2026年美国《国防战略》更加重视保卫美国领土和西半球。

美国还加强了丛林行动准备，包括与巴拿马武装部队共同恢复巴拿马的一所丛林训练学校。此前，美军曾通过Lancero课程与哥伦比亚合作，该课程被消息来源比作美国游骑兵学校。

在“南方先锋2027”之前，美国军人曾参加在秘鲁举行的“南方先锋2026”演习。约400名军人也参与了在绍塞市进行的野外训练场景。

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