2030年橄榄球联盟世界杯将在美国和太平洋岛屿举行。赛事的五个主办城市尚未确定。男子和女子比赛将同时进行，据BBC体育报道。

赛事将有更多球队参加

国际橄榄球联盟（IRL）表示，在新国家举办世界杯应有助于扩大这项运动的地域范围。IRL主席托尼·格兰特在悉尼举行的该组织年度大会上表示，这一战略应增强转播机构、政府合作伙伴和球迷对目前在澳大利亚举行的世界杯的兴趣。

格兰特还确认，男子世界杯的参赛队伍数量将从10支增加至12支。女子赛事的参赛队数量将从8支增加至10支。比赛赛制尚未确定：IRL已向参赛国家征求反馈意见。

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法国和欧洲的赛事

IRL还提议给予萨摩亚和汤加与澳大利亚、英格兰和新西兰同等的一级国家地位。萨摩亚成为首个参加2022年世界杯决赛的太平洋国家。今年，萨摩亚和汤加闯入了赛事半决赛。

2030年轮椅橄榄球联盟世界杯将与主要赛事同时举行，但将由法国主办。欧洲将主办2034年世界杯。2026年赛事中澳大利亚与新西兰之间的男子和女子决赛将于11月15日在布里斯班举行。

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