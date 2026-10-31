联合国安全理事会未能延长西撒哈拉MINURSO维和任务的授权，该授权将于10月31日到期。美国和俄罗斯联邦——侵略国——相互否决了对方关于延长该任务工作的决议草案。据德国之声报道。

安理会中的相互否决

美国草案规定将该任务授权延长一年，将摩洛哥的自治方案确定为解决冲突谈判的唯一基础，并缩减该任务的军事组成部分。该文件获得了安理会15个成员中11个成员的支持，另有3个成员弃权，但俄罗斯否决了该决议。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾表示，安理会不能预先决定主权问题。美国则否决了俄罗斯的草案，该草案提议在不改变现有条件的情况下将授权再延长一年。

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围绕公投的争议

这项被称为MINURSO的联合国任务于1991年设立，旨在监督摩洛哥与波利萨里奥阵线之间的解决方案和停火。摩洛哥将这个矿产资源丰富的前西班牙殖民地视为其领土。得到阿尔及利亚支持、代表撒哈拉维原住民的波利萨里奥阵线，寻求建立独立的撒哈拉维共和国。

美国草案还规定将MINURSO更名为MINUSO——去掉字母R，该字母代表就该领土自决举行的公投。美国驻联合国代表迈克尔·沃尔兹表示，联合国数十年来一直未为此类投票作准备。

摩洛哥王宫欢迎不延长授权，并表示这应意味着安理会结束参与该问题。波利萨里奥阵线驻联合国代表西迪·奥马尔感谢俄罗斯行使否决权，并表示美国草案将破坏撒哈拉维人享有的自决权和独立权。

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