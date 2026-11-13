美国总统唐纳德·特朗普政府正在与缅甸军政府进行非公开谈判，而华盛顿此前曾指控该政权实施种族灭绝。据澳大利亚广播公司新闻报道，美国官员今年前往内比都和东京，会见了发动军事政变、后成为总统的敏昂莱。

稀土资源与中国

根据美国国务院的一份文件，外交接触的目标包括遏制中国在该地区的影响力，以及可能获得缅甸大量稀土资源。这些材料用于生产显示屏、电动汽车、太阳能电池板、武器和半导体。

根据史汀生中心的数据，缅甸有超过600座稀土矿。很大一部分产量出口到中国，中国在这类资源的全球加工领域占据主导地位。与此同时，许多矿藏位于靠近中国边境的克钦邦，处于与军政府作战的少数民族武装组织控制的地区。

美国商人被拘留

华盛顿与内比都之间的接触在6月11日美国商人亚当·卡斯蒂略于仰光机场被拘留后加强。这位缅甸美国商会前主席因被控财务违规而被拘押三个月，他否认了这一指控。

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据该媒体报道，曾任美国海军陆战队员的卡斯蒂略游说取消对缅甸的制裁，以换取就美国获取稀土矿藏进行谈判。洛伊研究所东南亚项目主任亨特·马斯顿认为，对卡斯蒂略的拘留成为美国代表与该国军事领导层直接对话的契机。

政权合法化的风险

在2021年军事政变、军方推翻民选政府后，美国对缅甸军事领导层实施制裁，并降低了外交关系级别。敏昂莱在今年的选举后成为总统，反对派力量和国际批评人士称这些选举是虚假的。

人权活动人士担心，与美国的新接触可能削弱国际社会对军政府的压力。自政变以来，军队、亲民主抵抗力量和少数民族武装组织之间的战斗据估计已造成约10万人死亡，并导致数百万人流离失所。9月，在美国官员于内比都举行谈判数周后，军方对若开邦一个市场发动空袭；据当地报道，超过50人死亡。

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