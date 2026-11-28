约六架无人机出现在英国RAF Lakenheath空军基地附近后，美军动用了反无人机技术。据亚洲新闻台报道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道了此事。该媒体还报道称，伊朗被怀疑可能与这一事件有关。

据《金融时报》报道，美国采取了反无人机措施，但英国或美国人员没有收回这些无人机。

英国方面的反应

英国国防部对路透社表示，11月13日，该部门警察、萨福克郡警方与美国空军安全部队共同应对了有关RAF Lakenheath出现未经授权无人机活动的报告。

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该部门表示，局势迅速得到控制，基地恢复了常规安全和部队保护措施。一名美国空军发言人此前表示，事件没有造成人员、飞机或基础设施受损。白宫和五角大楼没有立即回应就《金融时报》报道置评的请求。

另一座基地的事件

9月，与伊朗有关的威胁导致美国B-1轰炸机撤离RAF Fairford空军基地；该基地是另一处由美国空军使用的英国基地。美国总统唐纳德·特朗普上个月曾表示。德黑兰否认参与Fairford事件以及在英国的其他敌对活动。

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