美国从加利福尼亚州范登堡太空军基地试射了一枚未装载武器的“民兵III”洲际弹道导弹。《南华早报》报道，发射于周二太平洋时间23时01分进行，距离总统唐纳德·特朗普的飞机抵达中国深圳不到两小时。

按中国当地时间计算，发射于周三15时01分进行。空军一号于16时43分降落在深圳宝安国际机场。此次试验代号为“荣耀之旅257”。

计划内试验

美国空军全球打击司令部表示，此次发射属于计划内安排，数年前便已规划，并非对全球事件作出的反应。该测试的目标是评估美国洲际弹道导弹系统的运行情况，并收集用于维护、工程工作和生命周期分析的数据。

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“民兵III”是一种井基三级固体燃料导弹，射程超过9660公里。它最多可搭载三枚核弹头，是美国核威慑力量的组成部分。美国空军全球打击司令部已对该系统进行了300多次测试发射。

亚太经合组织峰会期间的会晤

特朗普将在亚太经济合作组织领导人峰会期间会见中国国家主席习近平和侵略国俄罗斯的领导人弗拉基米尔·普京。预计三方会谈将聚焦全球安全问题，包括俄罗斯对乌克兰的战争、伊朗冲突以及核军备控制。

峰会前，中国也曾宣布向太平洋试射一枚搭载模拟弹头的潜射导弹。北京没有说明导弹类型，但报道指出，它可能是JL-2或更新型的JL-3。

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