美国对三名男子提出指控，称他们筹备了一系列针对欧洲和美国犹太社区以及英国皇家空军费尔福德基地的恐怖袭击。美国检方称，此案涉及近20起计划中的袭击。更新后的起诉书在纽约曼哈顿联邦法院公开，澳大利亚广播公司新闻报道。

被告包括拥有伊朗和伊拉克双重国籍的穆罕默德·巴克尔·萨阿德·达乌德·阿尔-萨阿迪、伊朗公民莫森·莫哈杰里以及伊拉克公民穆罕默德·阿里·阿尔-哈萨尼。目前只有阿尔-萨阿迪被拘押。

控方说法

纽约美国检察官杰米·麦克唐纳表示，今年春季被捕的阿尔-萨阿迪，在9月据称针对费尔福德皇家空军基地的未遂恐怖袭击发生前数日，仍在与共同被告协调行动。美国轰炸机和军事人员此前曾驻扎在该基地。

根据起诉书，这三名男子据称利用在英国的关系网络，代表一个与伊朗有关联的恐怖网络筹备袭击。文件称，该网络包括伊斯兰革命卫队和Kata'ib Hizballah。美国政府已将这两个组织认定为外国恐怖组织。美国检方还称，阿尔-萨阿迪是Kata'ib Hizballah的一名指挥官。

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RAF Fairford附近的事件

9月27日午夜过后，英国执法人员以涉嫌涉及爆炸物和恐怖主义的犯罪为由拘留了五名男子。此前，有人发现三辆可疑厢式货车正前往位于英格兰西部的该基地。数日后，另一名嫌疑人——一名英伊双重国籍人士——被拘留。

24岁的穆罕默德·阿卜杜勒卡里姆和努曼·埃斯吉尔均被依据《国家安全法》起诉。阿卜杜勒卡里姆被控协助外国情报机构，埃斯吉尔被控以损害英国利益的目的进入禁区。所有因该事件在英国被拘留的男子均获保释。

英国当局将该事件与德黑兰联系起来，尽管伊朗否认涉案。拘留行动后，美国将轰炸机撤离RAF Fairford，并将其重新部署至美国境内的基地。阿尔-萨阿迪6月时对先前有关策划至少18起欧洲袭击的指控不认罪，此后一直被无保释羁押。

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