美国指定弗吉尼亚级核动力攻击型潜艇“科罗拉多”号（USS Colorado）为首艘将于2027年底加入澳大利亚潜艇轮换力量的美国舰艇。五角大楼宣布了这一消息，阿纳多卢通讯社报道。该潜艇编号为SSN 788。

西澳大利亚州基地

Submarine Rotational Force-West将驻扎在西澳大利亚州的HMAS Stirling海军基地。该基地将以轮换方式接纳最多四艘美国攻击型潜艇和一艘英国潜艇。

美国战争部长皮特·赫格塞思、澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯以及英国国防部长韦斯·斯特里廷宣布了对“科罗拉多”号的指定。该公告是在维护期开始前发布的，五角大楼表示维护期将于本周晚些时候开始。

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发展澳大利亚能力

五角大楼表示，维护工作将展示澳大利亚在AUKUS安全伙伴关系框架下维护美国和英国核动力攻击型潜艇的能力不断提升。

该倡议是AUKUS第一支柱的一部分，旨在帮助澳大利亚获得核动力、常规武装潜艇。轮换力量将为该国提供运营和维护未来潜艇舰队所需的技术经验、基础设施和监管能力。它们还将扩大地区维护能力，并支持三个伙伴国家潜艇的部署。

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