11月23日，美国将新加坡芯片公司Megaspeed列入贸易黑名单。该公司此前是英伟达的大客户，并涉及美国对可能违反出口限制的调查，该调查与涉嫌向中国供应英伟达AI芯片有关，Channel NewsAsia报道，并援引路透社消息。

对美国供应商的限制

被列入美国实体清单意味着，美国公司未经特别许可，不能向Megaspeed供应商品、软件或技术。据该媒体报道，此类许可可能不会获批。清单上的公司还可能更难获得美国产零部件、软件更新及知识产权许可。

美国司法部和商务部本周表示，自2024年以来一直在调查Megaspeed。调查涉及可能违反出口管制规定，相关问题与涉嫌向中国供应先进的英伟达AI芯片有关。Megaspeed未回应置评请求。

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与英伟达的关联

该公司此前由中国女商人、Megaspeed控股股东艾丽斯·黄领导。该公司表示，黄于2025年8月离职，Megaspeed自身的业务是合法的。英伟达将Megaspeed列为其官方云合作伙伴之一。

《纽约时报》上个月报道称，美国当局据称得出结论，艾丽斯·黄与中国情报机构存在联系，并向北京传递信息。路透社无法独立核实这一说法，中国则称间谍指控“毫无根据”。

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