美国数十年来首次在阿拉斯加阿留申群岛谢米亚岛的埃雷克森空军基地部署值班F-16战斗机。10月18日至26日的演习期间，飞机及其机组人员保持快速起飞的战备状态，Defense News报道。

除F-16外，加油机和运输机也被调往谢米亚。该岛距离俄罗斯比距离阿拉斯加大陆更近。阿拉斯加NORAD区域发言人基察娜·邓格隆昌上尉表示，20世纪80年代，在埃雷克森部署飞机值班是惯常做法，但此次部署是多年来首次此类部署。

美国和加拿大演习

此次部署以美加本土防御演习框架下的远程行动收尾。来自埃雷克森的F-16负责掩护阿拉斯加战区南部，来自艾尔森空军基地的F-35和F-16负责掩护其西北部。加拿大CF-18从冷湖基地起飞，负责掩护北方方向。

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阿拉斯加NORAD区域司令罗伯特·戴维斯中将表示，此次行动证明了在偏远机场部署兵力、维持值班、迅速起飞飞机以及整合美国和加拿大部队的能力。驻留埃雷克森期间，军方还认证了供F-16使用的飞机拦阻系统。

马里亚纳群岛计划

10月底，美国空军还公布了一项有关在北马里亚纳群岛自由邦罗塔岛、塞班岛和天宁岛开展未来行动的提案。军方表示，将研究在这些机场每年进行最多1,500次、并可能超过1,800次航空行动（包括起飞和降落）可能带来的影响。

演习每年可能举行数次，每次持续数周，每个机场最多可有1,000名军人参与，并使用最多55万加仑燃料、弹药和临时基础设施。有关这些计划的社会、经济和环境影响研究应于2028年年中前完成。自2023年底以来，美国空军一直在天宁岛修复原北机场基地；该基地于2025年年中被认定为关岛安德森空军基地的半永久性应急场地。

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