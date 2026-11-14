美国失去麻疹消除国地位——Live Science

据Live Science报道，泛美卫生组织（PAHO）认定，美国已失去麻疹消除国地位。这意味着该病毒在美国境内的传播已变得显著且持续时间较长。

美国于2000年正式消除了麻疹：当时，该国已超过一年未记录到病毒的持续境内传播。旅行者输入的病例偶尔会引发局部疫情，但此前并未导致感染在美国境内持续传播。

2025—2026年的疫情暴发

在2025年1月开始的一系列大规模疫情暴发后，这一地位被重新评估。2025年，美国登记了近2,300例麻疹病例；2026年则登记了近5,412例确诊病例。该媒体评估称，这两个数字都可能被低估。

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为防止大规模疫情暴发，至少95%的人口必须通过接种疫苗或既往患病获得麻疹免疫力。在2025—2026学年，只有10个州报告幼儿园儿童的疫苗接种率超过这一门槛。

恢复地位的条件

专家将疫苗接种覆盖率下降与公共卫生系统资金和人员配备的缩减，以及对疫苗和科学专业意见的信任下降联系起来。麻疹可能造成严重后果，包括导致长期残疾或死亡。

根据各州卫生部门的数据，2026年登记了8例与麻疹相关的死亡病例。其中部分病例尚未得到联邦政府确认。为恢复麻疹消除地位，美国必须在12个月内防止病毒在国内持续传播。

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