美国对三名个人和两家公司实施制裁，美国当局将其与东南亚诈骗园区联系在一起。这些限制措施是针对与华裔商人陈志有关网络的又一步行动，《南华早报》报道。

针对柬埔寨公司的制裁

被制裁者包括柬埔寨公民赵辉。根据美国财政部的声明，他拥有一个诈骗园区，主要通过虚拟货币投资骗局针对美国和欧洲居民。该部门称，赵辉直接参与了该中心的运营，并管理其租赁事宜。

在美国外国资产控制办公室的制裁名单中，赵辉还被列为拥有另一中国国籍的人士，其出生地注明为哈尔滨。美国财政部表示，他从太子集团租赁了另一处诈骗园区，并向该集团负责人陈志支付保护费。

遭到制裁的还包括柬埔寨建筑公司Bei Fang Bo Lin Construction Decoration Co., Ltd.和咨询公司ZHZ Investment Consulting Co., Ltd.。赵辉领导这两家公司。

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缅甸相关组织的领导人

此外，美国将缅甸克伦民主仁爱军的两名高级领导人列入制裁名单：自2025年12月起担任总司令的Saw Shwe Wah，以及Saw A Wan上校。后者负责靠近泰国边境的三塔地区安全事务。

美国财政部表示，该组织的代表不仅为诈骗园区提供安保并允许其运营，还参与对被关押在此类中心的人口贩运受害者实施暴力。

据美国国务院发言人汤米·皮戈特估计，东南亚的诈骗园区在2025年从美国人手中骗取了约182亿美元，其中大多数据他所说由中国有组织犯罪集团控制。尽管美国和中国加强了打击行动，这类团伙仍在缅甸、柬埔寨和老挝活动。

今年1月，柬埔寨应北京请求逮捕陈志并将其引渡至中国。美国检察官另行指控他涉嫌共谋实施电信诈骗和洗钱。同月，柬埔寨撤销了陈志的国籍。

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