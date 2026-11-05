美国对中国公司中国电子进出口有限公司（CEIEC）和北京华创科技有限公司（Beijing H&C Technologies）实施制裁，指控两家公司向古巴军方供应设备和零部件。据《南华早报》报道。

根据美国国务院的数据，这两家公司在2026年与古巴军方采购公司Sociedad Mercantil Duna合作，并向其供应军用物资。美方称，CEIEC与Duna签订了出口零部件的合同，相关零部件用于古巴革命武装力量部使用的设备。

华盛顿的指控

美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，古巴的外国盟友提供了支持其武装力量并使其能够实施镇压的军事装备。他还称古巴是“敌对反美势力全球联盟的桥头堡”，并称这些势力威胁美国、对美国进行间谍活动，并策划针对美国利益的行动。

CEIEC成立于1980年，总部位于北京，是国有中国电子信息产业集团有限公司的子公司。该公司业务涉及国防技术和军民两用技术、公共安全、网络安全和信息系统。华盛顿认为是CETC International子公司的北京华创科技有限公司，供应电子和安防设备，包括入侵传感器和防盗报警控制器。

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与此同时，美国的声明和情况说明书未指出具体设备，未披露交易价值，也未提供支持这些指控的证明文件。

限制措施与制裁扩大

这些制裁是依据美国5月发布的一项行政命令实施的，该命令针对古巴的镇压行为以及对美国国家安全和外交政策构成的威胁规定了限制措施。制裁冻结这些公司位于美国管辖范围内的财产和财产权益，并总体禁止美国人士在没有单独授权或豁免的情况下与其进行交易。

美国财政部同时扩大了古巴经济中可能使外国企业面临制裁的行业清单，其中加入了电子、制造业、海事领域和技术。华盛顿还在8月因Sociedad Mercantil Duna在从中国和俄罗斯进口军用物资中所起的作用而对其实施了制裁。

CEIEC自2020年11月起也受到美国制裁。当时，美国当局称，该公司协助委内瑞拉政府限制互联网服务、进行数字监控，以及针对政治对手开展网络行动。

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