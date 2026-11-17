在瑞士日内瓦举行的全球化学品框架会议上，美国阻止就一项为期三年的性别行动计划达成共识。该文件规定收集按生物性别分类的健康数据，追踪有毒物质暴露差异，并保护女性占主导行业中的女工，包括纺织业和医疗卫生领域，Health Policy Watch报道。

美国代表团表示，美国现行政策是从联合国文件中删除与性别有关的术语。华盛顿要求以对二元生物性别类别的表述替代此类措辞，并拒绝支持该计划。阿根廷、俄罗斯联邦——侵略国——和沙特阿拉伯加入了阻挠行列。

对孕妇和儿童的风险

此次讨论是在世界卫生组织与联合国环境规划署对内分泌干扰物进行联合评估的背景下举行的。报告指出，邻苯二甲酸酯、双酚类物质及其他塑料添加剂可穿过胎盘并在胎儿组织中积累。这类化合物也经常在血液、母乳和脐带血中被检出。

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作者分析了数百种存在于消费品、包装材料和工业塑料中的合成物质的研究。报告将其暴露与生育能力下降、脑发育障碍、子宫内膜异位症、甲状腺功能紊乱、儿童肥胖、代谢性肝病和激素敏感型癌症联系起来。研究人员估计，相关的全球健康成本每年超过1.1万亿美元。

谈判将以非正式方式继续

全球已登记超过35万种工业化学品，但其中只有很小一部分接受过是否会干扰激素系统的检测。报告共同作者劳拉·范登伯格表示，现有生物学数据已足以实施更广泛的限制，无需等待新的研究。

由于四个代表团提出异议，代理会议主席马格达莱娜·弗里德里希放弃了成立正式联络小组的计划。取而代之的是，主席团提议举行非正式闭门磋商；24个代表团被要求参加。谈判代表须在周五通过会议最终决定之前就措辞达成一致。

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