美国通往液化终端的天然气流量创纪录——OilPrice

11月14日，美国通过管道输送至天然气液化设施的天然气流量达到创纪录的218亿立方英尺。根据BloombergNEF的数据，这比去年同期高出12%，OilPrice报道。

流向终端的流量增长

据BloombergNEF称，通过管道输送至Golden Pass项目的预估天然气量也创下纪录。流向Sabine Pass的流量达到自2026年4月以来的最高水平。

数个新的美国项目扩大了产能，现有的液化生产线则增加了对海外的发运量。欧洲和亚洲正在争夺无需经过霍尔木兹海峡的液化天然气现货货物。

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欧洲市场情况

OilPrice指出，伊朗战争大幅减少了卡塔尔的液化天然气出口，其对欧洲和亚洲的供应需经过霍尔木兹海峡。根据美国能源信息署的数据，上半年美国LNG出口平均为每日174亿立方英尺，比2025年同期高出23%。

欧洲市场在没有卡塔尔供应的情况下进入冬季，且面临计划自2027年1月1日起实施的俄罗斯LNG进口禁令以及较低的天然气库存。Gas Infrastructure Europe数据显示，截至11月14日，欧洲天然气储气库的填充率为70.5%，低于该日期的五年平均水平。QatarEnergy将供应相关的不可抗力状态至少延长至2026年12月底。

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