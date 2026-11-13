美国表示，尼日利亚在制止针对基督教社区的袭击方面尚未取得足够进展，并呼吁该国当局加快安全行动，确保追究责任人的责任。美国负责非洲事务的助理国务卿弗兰克·加西亚在美国国会就尼日利亚暴力问题举行的听证会上作出这一表态，据阿纳多卢通讯社报道。

华盛顿的评估

加西亚承认，尼日利亚当局正在采取措施回应华盛顿的关切。但他表示，这些举措迄今尚未产生切实成果。他指出，尼日利亚安全体系的能力仍在发展，且未得到足够有效和迅速的运用。

此次听证会举行前，美国总统唐纳德·特朗普于10月将尼日利亚指定为特别关注国（CPC），背景是有关宗教迫害以及针对基督教社区暴力行为的说法。

有关安全措施的问题

共和党籍众议员赖利·穆尔质疑尼日利亚政府为清除武装团体据点和绑匪营地所作的努力，尤其是在贝努埃州和高原州。他还指出，尽管袭击长期持续，这两个州并未被纳入建立森林警卫队的新倡议。

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穆尔补充说，总统批准为高原州配备的一千名警卫至今尚未部署。在他看来，华盛顿应维持尼日利亚的CPC地位，直至该国在打击暴力方面展现进展。

联合工作组

加西亚以7月卡杜纳州针对基督教社区的袭击，以及8月和9月高原州发生的杀戮为持续暴力的例证。据他介绍，美国和尼日利亚已成立联合工作组，以监督阿布贾履行承诺，包括加强脆弱社区的安全、更快应对早期预警、强化问责机制以及扩大军事合作。

美国还向负责保护脆弱社区的警察单位提供了培训和装备，扩大了用于识别嫌疑人的生物识别信息交换，并与尼日利亚金融机构合作，打击对恐怖网络的资金支持。美方期待在保护平民、追诉责任人以及境内流离失所者安全自愿返回方面取得明显改善。

加西亚还指出，尼日利亚的安全体系仍然不堪重负，且中部地带部分地区获得司法公正的机会有限。

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