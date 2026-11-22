美国已要求英伟达就向中国销售芯片作出解释，并希望确定该公司内谁负责遵守相关要求。美国财政部长斯科特·贝森特11月22日在哥伦比亚广播公司《面对全国》节目中表示。据《南华早报》报道，美国当局已与英伟达临时管理层、关键董事以及公司律师取得联系。

有关合规的答复

贝森特表示，英伟达必须迅速作出答复，因为美国当局希望了解该公司的企业文化。他还说，这家芯片制造商的董事会正在查明相关情况，并且在他看来，应提供有实质内容且全面的解释。

这位部长强调，有必要查明究竟是谁负责英伟达的合规事务。美国还希望弄清楚，在正接受审查的情况上，企业的哪个层级知情：普通员工、管理层还是最高领导层。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对中国的限制

在英伟达前负责人黄仁勋辞职数天后，美国总统唐纳德·特朗普的政府出台了一项规定，进一步限制中国获取英伟达等公司提供的先进人工智能芯片。这发生在特朗普赴中国与中国国家主席习近平举行会谈之前。

特朗普周五表示，他希望黄仁勋道歉并返回英伟达。贝森特回应称，评估这一情况需要更多信息。英伟达董事会主席哈维·琼斯表示，董事会不会重新聘用黄仁勋。

关注我们在