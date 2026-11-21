美国财政部对伊朗石油贸易商及与当局有关联的中间人实施制裁。华盛顿指控他们帮助德黑兰向海外出售石油并侵占所得收入。据阿纳多卢通讯社报道。

哪些人被列入制裁名单

受限对象包括伊斯兰革命卫队前情报人员穆罕默德·贾瓦德·巴万、马吉德·塔杰、穆罕默德侯赛因·萨尔瓦蒂和莫杰塔巴·阿拉伯内贾德。美国财政部表示，巴万和塔杰经营一个网络，该网络出售伊朗储备石油，同时拖欠政府数十亿美元。

美国部门称，萨尔瓦蒂曾在由Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company管理的公司担任高管。美国此前称该公司为幌子实体。华盛顿指控阿拉伯内贾德采购航空零部件并为伊朗军方购置武器。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

华盛顿关于石油收入的声明

这些制裁是“Economic Outcast”行动的一部分，依据两项美国行政命令实施：一项涉及伊朗石油、石化和航空领域，另一项则依据反恐授权。

美国财政部还声称，自行动开始以来，没有石油被装载到船只上，美国军事封锁范围之外也没有载有伊朗石油的船只。美国国务院表示，四名受制裁人员非法出售石油，以资助伊朗军方并支持恐怖主义。该部门还称，Mahan Air是伊朗用于运送武器和伊斯兰革命卫队“圣城旅”武装人员的航空公司。

关注我们在