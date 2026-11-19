美国对意大利黑手党组织恩德朗盖塔、澳大利亚摩托车帮派Comanchero Outlaw Motorcycle Gang及多名与其有关联的人员实施制裁。美国财政部表示，这些组织曾协助墨西哥贩毒集团进行非法毒品交易，据阿纳多卢通讯社报道。

美国财政部外国资产控制办公室根据一项旨在打击非法毒品及其生产工具扩散的行政命令实施了限制措施。

对恩德朗盖塔的制裁

安杰洛·菲洛梅尼被列入制裁名单，美国有关部门称其为恩德朗盖塔多伦多分支的负责人。科西莫·菲洛梅尼、弗朗切斯科·科米索、罗科·雷莫·科米索和文琴佐·德马里亚也受到制裁。

根据美国财政部的数据，这四人是多伦多Camera di Controllo的成员，该机构负责解决内部争端并作出关键组织决策。路易吉·韦斯基奥（父）、其妻罗斯·韦斯基奥以及他们的子女路易吉·韦斯基奥（子）和劳拉·韦斯基奥也被列入名单。美方称，韦斯基奥网络包括三家加拿大殡仪馆和一家豪华轿车服务公司。

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美国财政部表示，恩德朗盖塔在80多个国家开展活动，据一些估计，其控制着近80%的欧洲可卡因贸易。该组织早在2008年就已依据美国针对外国毒贩的制裁法被指定。

与锡那罗亚贩毒集团的联系

就Comanchero而言，美国有关部门表示，该团体曾与已受到美国制裁的贩毒集团合作，其中包括锡那罗亚贩毒集团。根据财政部的数据，此举是为了将数百公斤的可卡因运往美国、澳大利亚和欧洲。

被点名的Comanchero领导人亚历山大·瓦雷拉·维拉尔和阿兰·约翰·诺曼·米汉也被列入制裁名单。美国财政部称，恩德朗盖塔的多伦多分支通过美国和加拿大的金融系统洗白非法所得。

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