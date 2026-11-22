美国教育部正在准备修改学院和大学认证规则。认证机构将必须评估院校政策是否促进思想多样性和自由交流观点。认证是教育机构获得联邦资金和学生援助项目资格的必要条件，据《国会山报》报道。

新的认证要求

据该部门称，最终规则将要求认证机构评估优先重视思想多样性和自由交流观点的院校政策。该部门表示，此举旨在确保学生能够接触广泛的观点。

教育部副部长通讯主任艾伦·基斯特表示，新标准不会为大学制定具体政策，也不会赋予该部门控制言论的权力。她说，这些变化旨在支持开放的意见交流、学术自由和开放探究的文化。

对自主权的担忧

高等教育认证委员会联邦政策和政府参与副总裁安托瓦内特·弗洛雷斯警告说，新规则可能会将认证变成联邦影响大学内部决策的机制。她指出，这些标准的实际实施将取决于教育部如何解释和执行这些标准。

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智库 New America 高等教育项目调查经理杰里米·鲍尔-沃尔夫称，这项监管过于宽泛，因为在他看来，它涵盖了与认证没有直接关系的问题。

去年，特朗普政府表示，哥伦比亚大学违反了联邦反歧视法律，并建议其认证机构撤销该校的认证。该机构没有这样做。

可能的挑战

除非这些变化受到挑战，否则将于7月生效。Alliance for Higher Education 政策和利益相关方参与主任爱德华·康罗伊指出，这些规则可能通过法院或国会受到挑战。弗洛雷斯还强调，认证机构的期限紧迫，它们需要完成自身更新标准的程序。

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