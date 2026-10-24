巴基斯坦拉合尔兵营站安装了用于集中控制信号、道岔和列车进路的计算机化系统（CBI）。该系统将取代已使用数十年的人工道岔转换系统。该站新系统的试运行于10月21日开始。

自动化进路控制

据Dawn报道，该系统使操作员能够通过计算机界面控制信号和道岔。在允许列车运行前，系统会检查所选进路是否可用及道岔位置，并防止列车发生冲突运行。

发生故障时，系统应将信号切换至限制模式，旨在降低因进路冲突或信号故障引发事故的风险。完成安装、测试和投入运行后，数列列车在初步测试期间安全通过了该新系统。

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拉合尔铁路分区总监伊纳穆拉·汗表示，该系统可自动设置进路，记录与集中控制相关的操作行为，并能够监督值班操作员的工作。

拉合尔主火车站的计划

汗表示，拉合尔分区的现代化改造始于沙赫达拉站，随后该系统也安装在赖温德站和奥卡拉兵营站。他将拉合尔兵营站工程的优先性归因于其轨道场配置复杂。

巴基斯坦铁路计划在未来几个月内，在拉合尔主火车站安装同样的系统。CBI项目的一名代表告诉该报，该系统已安装在从沙赫达拉到拉合尔的所有车站，拉合尔主站和哈内瓦尔站除外。

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