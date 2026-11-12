中国公司Star Vision在北京与阿曼公司Oman Lens签署协议，将为阿曼建设由20颗搭载人工智能的卫星组成的系统。这些卫星将在轨直接处理图像，并实时识别包括船只和洪水在内的目标和情况，据《南华早报》报道。

协议在北京签署

该协议于上周阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克对中国进行国事访问期间签署。据初创公司Star Vision称，该项目价值超过2亿美元，但公司未披露合同的确切金额。

Star Vision阿曼项目负责人廖振华称，若按单笔协议中的卫星数量衡量，这项协议是中国民营航天公司合同中规模最大、金额最高的一项。协议包还包括在阿曼建立卫星组装和测试中心、联合太空人工智能实验室，培训1,000名当地专业人员，以及为30名阿曼人提供赴中国攻读硕士和博士项目的奖学金。

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在轨数据处理

每颗卫星的大小约如一台洗衣机，并将配备搭载人工智能软件的计算机。它们将识别图像中的船只、建筑物和桥梁等目标。廖振华表示，只有有用的信息会被传回地球，这将节省通信信道带宽，并加快对紧急情况的响应。

该项目延续了对阿曼OL-1卫星的工作，该卫星配备了在轨人工智能处理器，Star Vision于两年前协助开发。另有两颗航天器正在开发中，可能于明年初发射。其余卫星计划分批送入轨道，并随着技术发展进行升级。其中将包括一颗与苏丹卡布斯大学共同建造的教学卫星。

在中国制造和发射

双方将共同设计航天器，但这些航天器将主要使用中国组件制造，并从中国发射。完成在轨检查后，阿曼将获得卫星所有权，并管理卫星及其数据。

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