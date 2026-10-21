香港星巴克向一名韩国顾客致歉，此前该连锁店位于香港国际机场的一家门店在其咖啡杯上印了Kimchi，而非其姓氏Kim。事件发生于10月11日晚，地点是靠近61号登机口的Departures West Hall门店，《韩国先驱报》报道。

咖啡杯上的文字

这名38岁男子要求仅以姓氏Kim称呼他。当时，他与妻子在飞往首尔前购买咖啡。订单以姓氏Kim叫号，因此他没有查看咖啡杯上的文字便取走了饮品。该顾客在等待登机时才发现这一错误。

该男子返回门店要求解释。据他所述，接单的女员工道歉并表示，她误输入了错误的名字，无意冒犯顾客。Kim要求叫来当班经理，因为他怀疑将姓氏Kim替换为Kimchi不可能是意外。

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公司立场

姓Yu的当班经理向顾客展示了收银屏幕，并解释称，该员工输入了Kim，但在查看选项时意外选中了Kimchi。Kim表示，在查看该界面后，他怀疑这种选择能自动发生，因为在他看来，这需要额外输入数据。

在《韩国先驱报》提出询问六天后，香港星巴克向该媒体发出书面道歉。公司表示，其不容忍歧视性或不尊重他人的行为，已联系该顾客以亲自道歉，并将加强对员工的内部培训，以防止类似事件发生。

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