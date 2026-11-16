由于电价高企，英国老旧风电和太阳能电站在下一个财年可能获得近90亿英镑的市场收入和补贴。据《卫报》报道，这涉及2003年至2014年间投运、并接入旧有国家可再生能源支持计划的设施。

市场收入和补贴

根据独立研究项目Energy Competitiveness Unit的测算，这类项目可能获得45亿英镑补贴，以及42亿英镑的批发电力销售收入。采用旧版Renewables Obligation计划的英国风电场和太阳能电站中，近三分之一可能有资格获得提高后的补贴款项。

ECU表示，开发商的预期收入将比2022年俄罗斯全面入侵乌克兰之前的水平高约50%；在那之后，天然气价格大幅上涨。在Renewables Obligation计划下，生产商可获得高于批发市场收入的款项，因此更高的天然气价格也会增加可再生能源补贴成本。

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转向固定合同的提议

Energy Competitiveness Unit认为，应改革旧有支持计划，以在短期和中期降低电力系统成本。ECU主任安德鲁·奥布莱恩表示，由于批发价格上涨，许多开发商获得的收入远高于其在作出投资决定时可以合理预期的水平。

政府此前宣布，计划自2026年4月起，将Renewables Obligation计划下四分之三的成本从家庭账单转移至一般税收。政府还警告称，如果旧发电设施不转向一份补贴部分固定的新合同，可能面临更高的超额利润税。

根据ECU的替代模型，发电商全面转向固定价格合同，可使明年的电力成本减少38亿英镑，并在10年内减少92亿英镑。RenewableUK首席执行官塔拉·辛格同时表示，可再生能源发电通过将成本更高的天然气挤出能源系统，有助于抑制账单。

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